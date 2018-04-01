Фирменная ОС Huawei получила первое обновление

С момента выхода операционной системы HarmonyOS от Huawei, прошло не так много времени, а первое обновление уже вышло, но только для фирменных телевизоров Honor Vision TV.

HarmonyOS является полноценной заменой Android, которую разработала Huawei для большинства своих устройств. Первыми её получили смарт-телевизоры Honor Vision и Honor Vision Pro, а до смартфонов операционка ещё не добралась.

Первое обновление приносит в телевизоры множество улучшений и новых функций. Апдейт изменил интерфейс, настройки и фирменные приложения. Также телевизоры получили новые каналы, возможность изменять фон, удалять фотографии целыми пачками и тому подобное.

Купить телевизоры Honor Vision можно только в Китае. Однако в настройках появилась поддержка глобального меню, что может повлиять на скорый выход смарт-телевизоров компании на европейский рынок.