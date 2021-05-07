HarmonyOS 2.0 и iOS 14 сравнили по скорости работы

Появляются всё новые данные о HarmonyOS 2.0. Похоже, эта система сможет составить конкуренцию не только Android, но и iOS. В свежем ролике HarmonyOS 2.0 сравнивают с iOS 14 — не в пользу последней.

Судя по видео, операционная система Huawei куда быстрее и отзывчивей, чем прошивка от Apple. Важно понимать, что HarmonyOS 2.0 всё ещё имеет статус беты, так что на релизе она может оказаться ещё лучше.

Разница проявляется в скорости запуска тех или иных приложений.

Напомним, что ранее мы писали о сравнении HarmonyOS 2.0 и Android с оболочкой EMUI. Похоже, что на рынке может появиться полноценная альтернатива обеим мобильным ОС.

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