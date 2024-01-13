Характеристики планшетов Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 7 Max раскрыты авторитетным инсайдером

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о предстоящих планшетах Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 7 Max.

По его словам, Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. При этом экран планшета будет иметь более узкие рамки по сравнению с предыдущей моделью. Устройство также получит четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и HyperOS. Блок камер планшета будет аналогичен тому, что установлен в Pad 6 Pro.

Была также упомянута более мощная версия – Xiaomi Pad 7 Max. Как ожидается, она получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-экран.

Напомним, в начале января портал GSMChina рассказал, что Xiaomi Pad 7 Pro получит мощный аккумулятор емкостью 10 000 мАч и быструю 120-ваттную зарядку, а также 10-дюймовый LCD-экран с разрешением 2367х1480 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Предполагается, что официальный анонс устройств состоится во втором квартале этого года.