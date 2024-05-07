Характеристики первого бюджетного смартфона CMF by Nothing утекли в сеть

CMF, суббренд компании Nothing, готовит к выходу первый бюджетный смартфон CMF Phone (1). В сети опубликовали цены на устройство в Индии и его характеристики.

Источники в отрасли сообщили, что цена CMF Phone (1) в Индии может составлять около 12 000 рупий (~13 000 рублей). Это намного ниже цены Nothing Phone (2a) в 25 999 рупий (~28 400 рублей).

Концепт

По имеющимся данным, CMF Phone (1) имеет пластиковый корпус, что характерно для смартфонов начального уровня, а экран защищен Gorilla Glass. Устройство будет доступно в трех цветах: оранжевом, белом и черном.

Что касается предполагаемых характеристик, то известны лишь некоторые спецификации CMF Phone (1):

Экран: 6,5 дюймов

Процессор: MediaTek Dimensity 5G

Батарея: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

ОС: Nothing OS lite (3 года обновлений системы и 4 года обновления безопасности)