Характеристики флагманского Xiaomi 15 раскрыты задолго до анонса

Смартфон Xiaomi 15 будет оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и плоским OLED-дисплеем LTPO с разрешением 1,5K. Эти и другие характеристики будущего флагмана раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Sation.

По его словам, Xiaomi 15 останется компактным, подобно предшественнику Xiaomi 14, который имел 6,36-дюймовый экран. В качестве основной камеры Xiaomi 15 получит 50-мегапиксельную камеру OmniVision, дополненную 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и телеобъективом с 3-кратным зумом.

Смартфон будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и варианты флеш-памяти до 1 ТБ. Инсайдер отмечает, что в новой модели улучшат материалы аккумулятора, что позволит сделать батарею более лёгкой и тонкой, с емкостью в диапазоне от 4800 до 5000 мАч. Также устройство получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, два динамика и продвинутый вибрационный мотор.