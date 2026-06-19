Anbernic анонсировала ретро-консоль RG 55G1 на Android

Компания Anbernic представила новую портативную консоль RG 55G1, предназначенную для запуска ретро-игр через эмуляторы. Пока производитель ограничился тизером, не раскрывая полные характеристики устройства.

Судя по названию, консоль получит 5,5-дюймовый экран и будет работать под управлением Android с фирменной оболочкой. Корпус выполнен в эргономичном стиле с закруглёнными гранями и будет доступен в трёх цветах: Indigo, Retro Gray и Black. При этом внешне устройство сильно напоминает Nintendo Switch Lite, особенно формой корпуса и расположением элементов управления.

RG 55G1 оснащена джойстиками и триггерами с датчиками Холла, которые должны избавить от проблемы дрифта. Кнопки выполнены по технологии двойного литья, что делает их более устойчивыми к износу. На корпусе предусмотрены порт USB-C, слот для карт microSD и 3,5-мм разъём для наушников.

Слоган «A New Core» и индекс G1 породили предположения, что Anbernic может отказаться от чипов Unisoc и RockChip в пользу более производительной платформы. Стоимость и дата начала продаж RG 55G1 пока не раскрываются.