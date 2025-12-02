Хакеры из Южной Кореи взломали 120 тысяч камер в квартирах, студиях и клиниках | The GEEK
Хакеры из Южной Кореи взломали 120 тысяч камер в квартирах, студиях и клиниках

Часть контента попала на порносайты.
Редакция The GEEK сегодня в 15:37

Полиция Южной Кореи задержала четверых хакеров, которые получили доступ к огромному количеству домашних IP-камер и продавали часть записей порноресурсам. По оценкам следствия, под удар попали свыше 120 тысяч устройств.

Расследование показало, что злоумышленники действовали по одиночке и не были связаны между собой. Они взламывали бытовые камеры, подключённые к домашним сетям Wi-Fi, пользуясь примитивными паролями вроде «123456» или стандартными заводскими логинами.

Следователи установили, что:

  • один из хакеров получил доступ примерно к 63 тысячам камер и создал 545 интимных роликов, продав их неназванному порносайту за 35 млн вон (около 23,8 тысячи долларов);
  • второй взломал около 70 тысяч устройств и передал тому же сайту 648 видео за 18 млн вон (12,2 тысячи долларов);
  • третий получил доступ примерно к 15 тысячам камер;
  • четвёртый — к 136 камерам, но они двое не распространяли материалы.

Записей, которые продали первые двое, хватило на 62% всего контента, опубликованного на сайте за год. Южная Корея уже обратилась к зарубежным регуляторам с просьбой заблокировать ресурс.

Под удар попали не только квартиры: взломанные камеры стояли в караоке-комнатах, студии пилатеса и даже гинекологической клинике.

Власти уведомляют пострадавших и рекомендуют незамедлительно сменить пароли. Полиция также помогает удалять слившиеся файлы, хотя масштабы инцидента до конца не ясны — разные хакеры могли взламывать одни и те же устройства.

