Apple предупредила пользователей iPhone об атаке неизвестного шпионского ПО

На этой неделе Apple предупредила пользователей iPhone по всему миру об угрозах со стороны шпионского ПО. По данным зарубежных СМИ, речь идет о так называемом «правительственном» софте, который, по версии Apple, использовался против отдельных людей из-за их профессиональной или общественной деятельности.

На этой неделе уведомления от Apple получили как минимум два человека. Один из них — Чиро Пеллегрино, журналист итальянского издания Fanpage. Он рассказал, что получил предупреждение от Apple по электронной почте и в виде SMS. В сообщении говорилось, что его iPhone подвергся целенаправленной атаке с использованием вредоносного ПО. Более того, в уведомлении отмечалось, что он — не единственная жертва. По словам Пеллегрино, Apple направила подобные предупреждения пользователям в 100 странах.

Еще одной получательницей уведомления стала нидерландская общественная активистка Эва Влардингербрук. Она опубликовала в соцсети X скриншоты сообщения от Apple. В них говорится, что компания «с высокой степенью уверенности» считает, что ее устройство было атаковано целенаправленно, и призывает отнестись к предупреждению серьезно. Сама активистка восприняла произошедшее как попытку давления.