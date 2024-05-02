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Хакеры взломали Dropbox и украли данные пользователей

Компания Dropbox заявила о взломе своей платформы Dropbox Sign, которая позволяет пользователям сохранять, отправлять и подписывать документы в цифровом формате.

Хакеры получили доступ к системам, токенам аутентификации, данным многофакторной аутентификации, хешированным паролям и информации о клиентах, в частности их электронным адресам, именам, телефонам, паролям и т.д. Пострадали также пользователи, которые взаимодействовали с платформой, не создавая аккаунт — украли их контактные данные.

Dropbox подчеркивает, что злоумышленники не получили доступ к документам или платежной информации клиентов, а системы Dropbox Sign функционируют отдельно от других сервисов компании. В ответ на инцидент, Dropbox сбросила пароли и ограничила использование API-ключей, предупредив клиентов о риске фишинговых атак.

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Источник:
Dropbox
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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