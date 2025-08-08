Хакеры используют уязвимость WinRAR для установки вредоносного ПО

Специалисты компании Bi.Zone сообщили о серии кибератак, в которых злоумышленники эксплуатируют уязвимости в популярном архиваторе WinRAR. По их данным, за атаками стоит группа Paper Werewolf. Целями стали организации из России и Узбекистана.

Хакеры рассылают фишинговые письма с вредоносными RAR-архивами. В атаках используются как минимум две уязвимости в WinRAR, которые позволяют незаметно установить вредоносное ПО.

Одной из целей стал российский производитель спецоборудования — злоумышленники отправили письмо с поддельными документами «от министерства» и модифицированным XPS Viewer, через который получали удалённый доступ к системе.

Эксперты рекомендуют обновить архиватор до последней версии и не открывать подозрительные вложения из писем.