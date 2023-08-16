Хакерская драма: Skidrow заявили, что Empress — это парень-взломщик из Болгарии

В мире хакеров разрастается настоящая драма и в этот раз с популярной взломщицей под ником Empress, которые большинство знают как девушку. Всё началось с критики Empress в адрес группировки Skidrow. Конфликт начался в связи с недавним взломом 3D-платформера Fe.

Empress выразила недовольство в отношении Skidrow за их подход к взлому игр. Она утверждает, что Skidrow обошли лишь упрощённую версию Denuvo и попытались ввести общественность в заблуждение, делая вид, что это полноценное преодоление DRM-защиты.

В ответ на обвинения Empress, представители Skidrow не только отвергли её слова, но и раскрыли, что за «девушкой с большими сиськами» на самом деле скрывается болгарский хакер Voksi, ранее входивший в команду взломщиков CODEX. Согласно Skidrow, Voksi создал такой образ, чтобы получать больше денег от подписчиков.

Voksi — это современный болгарский аналог Дон Кихота, который неутомимо сражается с так называемыми «ветряными мельницами» в форме технологий DRM. Подобно герою из оригинальной истории, он также начал видеть воображаемых врагов. Его эксцентричных посланий достаточно, чтобы разумный человек задумался о его психическом состоянии и возможно, обратился за помощью к специалистам. Так кто здесь действительно «жалкий»? Молодой человек, притворяющийся бисексуальным трансвеститом, пытающийся собрать деньги онлайн для борьбы с трудами разработчиков, постоянно оскорбляющий всех и распространяющий самые абсурдные идеи в мире? Или же это мы? заявили Skidrow

Обвинения и ответы в перепалке были сопровождены различными оскорблениями. При этом обе стороны не предоставили никаких доказательств своих слов и конфликт остается в рамках словесных перепалок.