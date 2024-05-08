Разработан инструмент для слежки за пользователями Telegram

Совсем недавно в GitHub появился необычный инструмент CCTV или «Close-Circuit Telegram Vision», который использует функцию Telegram «Найти людей поблизости» и показывает примерное расположение пользователей.

Главная фишка в том, что можно задать любые координаты и увидеть пользователей из разных уголков мира, будь то Москва или Нью Йорк. Единственное — инструмент покажет только тех, у кого эта функция включена.

Как заявляет Иван Глинкин — специалист по кибербезопасности и разработчик CCTV — у Telegram есть механизм защиты на этот счет, но его явно недостаточно. Теперь любой желающий может наблюдать за другими пользователями в режиме реального времени. Кроме данной программы существует еще несколько подобных, но, по мнению автора, CCTV на данный момент максимально точная.