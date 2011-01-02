Oppo покажет новинки 17 и 18 ноября

Ведущие производители мобильных устройств то и дело демонстрируют свои достижения в этой отрасли на специальных мероприятиях. Вот и представители Oppo решили показать весь свой опыт, который они копили долгое время. Oppo Future Technology Conference 2020 или Inno Day 2020 – специальное мероприятия, запланированное на 17 и 18 ноября, где будут представлены новинки от Oppo.

По заявлению вице-президента компании Левина Лю, ожидается показ трех концептуально новых устройства. Более того, были раскрыты некоторые подробности об этих устройствах. Так, на мероприятии будет представлен смартфон со сгибающимся дисплеем, в который будет вмонтирована камера. Есть также большая вероятность увидеть и новые технологические решения, например, десятикратный оптический зум или стократный цифровой зум, а также модуль непрерывного оптического зума.

Нельзя не исключать представления новой технологии зарядки аккумуляторов. Так, речь идет о проводном зарядном устройстве, мощностью 125 Вт и беспроводном зарядном на 65 Вт. Но интересно то, что некоторые важные технологические моменты уже могут быть реализованы в самое ближайшее время в топовые устройства от компании. Не обойдется на мероприятии и о 5G-технологии.