Хакеры во Франции угоняли автомобили при помощи колонки JBL

Полиция Франции сообщила о задержании двух мужчин, которые организовали угоны автомобилей при помощи музыкальных колонок JBL.

При обыске у подозреваемых обнаружили особую модификацию беспроводной колонки JBL с прошитым ключом для запуска автомобилей.

Угон производили при помощи подключения колонки к USB-порту автомобиля. Таким образом удалось заводить машину, а на всю процедуры уходило несколько минут. Уже известно, что такой способ работает с автомобилями Peugeot, Toyota и Lexus.

По сообщению экспертов, «специальные» колонки JBL можно найти на просторах даркнета за 5000 евро (~302 тысячи рублей).

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