После кибератаки на «Аэрофлот» потребуется до шести месяцев на полное восстановление

Восстановление ИТ-инфраструктуры «Аэрофлота» после масштабной хакерской атаки может занять от нескольких недель до шести месяцев, сообщил в комментарии РИА Новости ведущий аналитик «Спикател» Алексей Козлов. По его оценке, ущерб от инцидента может составить от 10 до 50 миллионов долларов.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем и отменил 49 рейсов. Генеральная прокуратура России официально подтвердила факт хакерской атаки, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

По словам Козлова, крупные потери могут быть связаны не только с задержками рейсов и остановкой продаж, но и с утратой клиентских данных, снижением доверия и потенциальными штрафами. Особенно опасной является атака на стратегические системы, такие как Sabre, Exchange и CRM.

Он отметил, что при подобных инцидентах около двух месяцев уходит на восстановление критически важных систем, а полный аудит и настройка защиты могут занять до полугода. Если резервные копии недоступны, стабилизация может затянуться на год.

Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов подчеркнул, что атака носила деструктивный характер и, вероятно, готовилась в течение нескольких месяцев. По его словам, часто в таких случаях задействуются инсайдеры. Для защиты от подобных угроз, отметил эксперт, необходимо глубокое наблюдение за сетевой активностью и анализ аномального поведения внутри системы.