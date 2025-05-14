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Паника из-за утечки Steam оказалась фейком

Многочисленные СМИ сообщили о якобы масштабной утечке данных Steam, но IT-эксперты опровергли панику. В архиве только технические логи и номера телефонов.

Сообщения о якобы массовой утечке данных 89 миллионов пользователей Steam не подтвердились. Архив, который выставлен на продажу в даркнете за 5000 долларов, представляет собой технические логи доставки SMS, а не базы логинов, паролей или личной информации.

IT-эксперт Кристофер Кунц изучил образец архива и обнаружил в нём SMS с кодами подтверждения и номера телефонов. По его словам, внутри содержится метаинформация о доставке сообщений: дата, оператор, задержка и подобные данные. Как отметил Кунц, максимум, на что может быть использован такой архив — массовые фишинговые рассылки, но никакой критической угрозы для аккаунтов пользователей нет.

В одной из демонстрационных выборок содержится 3000 SMS-записей из Португалии, из них лишь 1800 уникальных номеров. Эксперт предполагает, что общее число уникальных номеров в архиве не превышает 53 миллионов. Он подтвердил, что данные за 2025 год, но не представляют интереса для взлома учётных записей.

Платформа SteamDB также написала, что менять пароли пользователям не требуется, поскольку реальной утечки из Steam не произошло. Компания Underdark.ai, первой обратившая внимание на архив, уточнила: речь идёт о логах от стороннего провайдера, а не о пользовательских данных.

Компания Twilio, крупный поставщик SMS-инфраструктуры, заявила, что никаких признаков компрометации их системы не выявлено.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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