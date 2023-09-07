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Хакеры взломали базу данных МТС Банка

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Василиса Ларина сегодня в 19:22

Хакерская группировка «NLB» объявила о взломе «МТС Банка» и утверждает, что они получили доступ к персональным данным 1 миллиона клиентов. Опубликованная база данных состоит из 21 миллиона строк и доступна публично.

Взломанная база была опубликована в формате трех отдельных файлов. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «Утечки баз данных», в этих базах содержатся следующие данные:

  • Номера телефонов (708 312 номеров);
  • ФИО и даты рождения клиентов;
  • ИНН;
  • Пол;
  • Номера банковских карт (6 первых и 4 последние цифры);
  • Технические детали.

А также есть данные о контактах клиентов:

  • Телефон (1 350 806 уникальных);
  • Эл. почта (42 879 уникальных);

Хакеры «NLB» также несут ответственность за взлом баз данных клиентов множества торговых сетей, утечку данных из бонусной программы “СберСпасибо”, онлайн-платформы правовой помощи “СберПраво”, “СберЛогистики” и других крупных компаний.

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