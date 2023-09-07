Хакеры взломали базу данных МТС Банка

Хакерская группировка «NLB» объявила о взломе «МТС Банка» и утверждает, что они получили доступ к персональным данным 1 миллиона клиентов. Опубликованная база данных состоит из 21 миллиона строк и доступна публично.
Взломанная база была опубликована в формате трех отдельных файлов. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «Утечки баз данных», в этих базах содержатся следующие данные:
- Номера телефонов (708 312 номеров);
- ФИО и даты рождения клиентов;
- ИНН;
- Пол;
- Номера банковских карт (6 первых и 4 последние цифры);
- Технические детали.
А также есть данные о контактах клиентов:
- Телефон (1 350 806 уникальных);
- Эл. почта (42 879 уникальных);
Хакеры «NLB» также несут ответственность за взлом баз данных клиентов множества торговых сетей, утечку данных из бонусной программы “СберСпасибо”, онлайн-платформы правовой помощи “СберПраво”, “СберЛогистики” и других крупных компаний.