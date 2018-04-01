GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания

Студия Rockstar рассказала о грядущих изменениях в Grand Theft Auto IV для PC. Она появится в Steam 19 марта, но уже в виде полного издания со всеми DLC. В них входят два эпизода: про жизнь Джонни Клебица вице-президента байкерского клуба «The Lost MC», а второй рассказывает от лица Луиса Лопеса — личного телохранителя и компаньон владельца ночных клубов Либерти-Сити.

Все ранние прохождения в игре будут сохранены. Приобрести отдельно эпизоды больше нельзя. Кроме того, игра временно лишится радиостанции RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM.

Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.

Приятный бонус для обладателей физических копий игры. Они могут бесплатно загрузить GTA IV: Complete Edition. Но учетную записью нужно будет привязать к Rockstar. Огорчение станет отсутствие мультиплеера, который возвращать не собираются.