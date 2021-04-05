Grand Theft Auto IV получила мультиплеерный мод

После отключения GTA IV от сервиса Games for Windows LIVE в игре произошло множество проблемных вещей. Разработчики их не собирались решать, а в сам проект так и не вернулся онлайн-режим. Поэтому решить данную задачи решили создатели модов.

Отключение от Games for Windows LIVE произошло в 2014 году. С помощью модификации Grand Theft Auto Connected в GTA IV снова вернулся мультиплеер, а сам мод также отлично работает с GTA III, Vice City и San Andreas.

Устаревший сервис Microsoft сильно повлиял на продажи GTA IV. В начале 2020 года разработчикам пришлось удалить игру из собственного магазина и Steam, так как у Rockstar Games закончились лицензионные ключи активации, которые ранее создавались в Games for Windows LIVE. Проблему удалось решить только в марте 2020 года.