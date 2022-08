GTA 6 будет получать регулярные сюжетные DLC

Всеми ожидаемая GTA 6 будет получать регулярные DLC с одиночными компаниями. Об этом сообщает популярный инсайдер Tez2 на форуме GTA Forums.

Любопытно, что весь вырезанный контент из GTA будут возвращаться посредством бесплатных дополнений. Таким образом Rockstar сможет поддерживать постоянный интерес к игре и заставлять игроков снова возвращаться в неё до запуска GTA Online.

Рассчитывать на аддоны, как это было с Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned и Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony не стоит. Игроки будут получать только новые миссии, автомобили, оружие, недвижимость, локации и многое другое.

Выход Grand Theft Auto VI остаётся неизвестным. Разработчики только подтвердили работу над проектом без каких-либо подробностей.

Напомним, что анонс игры может состояться в конце 2022 года. Эти и многие другие интересные факты появились в большом документе с подробностями о Grand Theft Auto VI.

