Ремастер GTA IV может выйти в 2023 году

Сейчас в кинематографе и игрострое наблюдается устойчивый тренд — ремейки и ремастеры. Ведь эти игры когда-то были популярны, так что можно подкрутить графику и продать их снова. Так происходит и с GTA IV.

Инсайдер под ником RalphsValve утверждает, что Rockstar Games выпустит ремастер четвёртой версии игры уже в 2023 году на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версии для Switch не будет, также не планируется мультиплеер.

Отметим, что сейчас к выходу готовят сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который появится 11 ноября. В списке есть платформы PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch.

А вот даты выхода GTA VI по-прежнему не сообщают.