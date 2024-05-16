GTA 6 выйдет осенью 2025 года

Релиз Grand Theft Auto VI запланировал на осень 2025 года. Об этом стало известно из отчета Take-Two Interactive перед инвесторами компании. Ранее выход планировался в течение 2025 года.

Также из финансового отчёта следует, что проданных копий Grand Theft Auto V превысило 200 миллионов. Вестерн Red Dead Redemption II разошёлся тиражом в 64 миллиона копий.

На фестивале Summer Game Fest студия 2K представит следующую часть «своей крупнейшей франшизы». Анонс произойдёт 7 июня.