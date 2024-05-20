GTA 6 предложит невиданный ранее игровой опыт

Rockstar Games планирует реализовать в Grand Theft Auto VI игровой опыт, которого «никто раньше не видел», заявил CNBC генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

На прошлой неделе Take-Two официально объявила о планах выпустить GTA 6 осенью 2025 года. После этого анонса Зельник дал интервью, где обсудил ход разработки игры.

По его словам, баги являются важным показателем и перед релизом разработчики постараются минимизировать их количество. Однако в случае с GTA 6 на первом месте стоит создание передового игрового опыта.

«В случае с выдающейся игрой, на которую возлагаются исключительные ожидания, речь идет не об ошибках. Речь идет о создании опыта, которого никто раньше не видел, и Rockstar Games стремится к совершенству. Совершенство трудно измерить» Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник

Что касается выхода игры осенью 2025 года, то компания уверена в этой дате, подчеркнул Зельник.