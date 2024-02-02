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GTA 5 запустили на Android-смартфоне со Snapdragon 8 Gen 2 в 30 FPS

Энтузиаст с помощью эмулятора запустил Grand Theft Auto V в 30 FPS на смартфоне Nubia Z50, «сердцем» которого является процессор Snapdragon 8 Gen 2. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Пользователь протестировал игру на эмуляторах Mobox и Winlator 5.0. Играть на первом эмуляторе можно, но крайне некомфортно из-за низкой частоты кадров (20-25 FPS). На втором – стабильные 30 FPS (в некоторых сценах до 40 FPS).

Напомним, на среднебюджетном смартфоне POCO F5 пользователь Reddit запустил Ghostrunner в 30 FPS. А на POCO X3 Pro YouTube-блогеру удалось поиграть в новую Prince of Persia: The Lost Crown в 60 FPS.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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