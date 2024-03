Metro: Last Light, Far Cry 3 и Mortal Kombat XL запустили на Xiaomi POCO F3

Автор YouTube-канала «MJez Game» запустил Metro: Last Light, Left 4 Dead 2, Far Cry 3, Mortal Kombat XL и ещё несколько игр на среднебюджетном смартфоне Xiaomi POCO F3. Для этого использовались эмуляторы Winlator и Mobox.

Интересно, что Metro: Last Light оказалась в целом играбельна, в ней стабильно больше 30 FPS, а в некоторых сценах и больше 60 кадров в секунду.

Что касается Resident Evil 3 Remake, то геймплей проходит в среднем в 25 FPS, лишь изредка поднимаясь до 30 FPS и выше. В Left 4 Dead 2 – больше 30 кадров, но с просадками в некоторых моментах, Far Cry 3 – около 30 FPS и ниже, Need For Speed Most Wanted Rework 2.0 – 15-29 FPS, Mortal Kombat XL – 55-60 FPS с просадками ниже 30 кадров в секунду.

Xiaomi POCO F3 – смартфон 2021 года выпуска, который получил процессор Qualcomm Snapdragon 870 (7-нм техпроцесс, тактовая частота до 3,2 ГГц, графика – Adreno 650), до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. При этом запуск вышеперечисленных тайтлов осуществлялся на модели с 6 ГБ ОЗУ.