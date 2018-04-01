Графеновые аккумуляторы готовятся к продаже

Производители смартфонов совсем скоро начнут использовать графеновые аккумуляторы, но пока компании не торопятся выпускать такие устройства.

Работа над подобным аккумулятором уже ведёт американская компании Real Graphene, которая заявляет о готовности для поставки на массовый рынок.

Преимущество использования графенового аккумулятора кроется в его компактности и быстрой зарядке. По словам исполнительного директора Real Graphene Сэмюэля Гонга, полная зарядка аккумулятора ёмкостью 3000 мАч составит всего 20 минут с использованием 60-ваттной зарядки.

Также отмечается, что современные аккумуляторы поддерживают до 500 циклов без потери ёмкости, а новый вид способен выдержать до 1500 циклов при аналогичном размере. Кроме того, графеновый аккумулятор выделяет меньше тепла и остывает быстрее, тем самым более безопасный в использовании.

Пока Real Graphene не заключила договор с производителями на поставку новых аккумуляторов. Компания только выпустила повербанки на 10000 и 20000 мАч. Стоимость на версию с 10000 мАч составляет $90, а зарядный блок на 100 ватт – около $15.

Поэтому в 2021 году мы можем увидеть первые смартфоны с новым поколением аккумуляторов.