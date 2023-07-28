Государственные организации продолжают запрещать использование iPhone

Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям страны запретить использование сотрудниками iPhone в рабочих целях. Первый замглавы Минпромторга, Василий Осьмаков, сообщил об этом, подтверждая направление соответствующей рекомендации в промышленные предприятия.

Ранее, две недели назад, Минпромторг официально объявил о запрете использования iPhone для рабочей переписки сотрудниками ведомства с 17 июля.

Также в разработке находится распоряжение о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях для членов ЦИК РФ и сотрудников комиссии.

Минпросвещения России также приняло решение запретить использование смартфонов iPhone и других устройств Apple на рабочих местах с 18 июля 2023 года. На прошлой неделе сотрудникам всех организаций, входящих в Ростех, также был запрещен использовать смартфоны iPhone и другую технику Apple в служебных целях.

Таким образом, ряд государственных организаций и предприятий в России принимают меры по запрету использования устройств Apple на рабочих местах в рамках своей деятельности.