GTA 6 с новым Вайс-Сити выйдет не раньше 2024 года

Инсайдер Том Хендерсон, который ранее публиковал достоверную информации о грядущих частях Battlefield, решил рассказать о новой Grand Theft Auto.

Инсайдер сразу предупредил, что его основная специализация на сериях Battlefield и Call of Duty, а поэтому к полученной информации о GTA не стоит доверять на 100%. К тому же его источник в Rockstar не такой надёжный.

По информации инсайдера, шестую часть можно ожидать в 2024 или 2025 году. Сама игра находится на самой ранней стадии разработки. Сюжет новой части развернётся в современном Вайс-Сити, а изначальный игровой мир будет не таким большим, но будет расширяться с помощью бесплатных обновлений. Как и в GTA V, главных героев будет несколько.

GTA 6 появится только на современном поколении консолей – PlayStation 5 и Xbox Series X. Анонс игры состоит лишь тогда, когда разработчики будут уверены в финальной дате релиза, чтобы избежать дальнейших переносов и гнева фанатов.

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