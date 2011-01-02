Google запустила VPN-сервис для Android

У клиентов Google One появилась возможность использовать VPN-сервис от компании Google. Об этом сообщили разработчики компании. Они заявляют, что использование этой возможности позволит пользователям обрести дополнительный уровень защиты собственных данных в интернете. Особенно это касается тех, кто часто выходит в интернет из незащищенных сетей в кафе. Такие люди без особых проблем могут потерять личные данные.

О самом сервисе стоит сказать, что он будет условно-бесплатным. То есть, его возможностями могут воспользоваться только те, кто подписан на Google One и имеет тариф на 2 Тб и выше. Стоимость такой услуги составляет порядка 10 долларов или 700 рублей для российских пользователей. Сперва VPN-сервис от Google появится в США для обладателей Android-устройств. Вслед за этим, компания намерена запустить эту услугу и для других стран и платформ. В данном контексте речь идет о Windows, macOS и iOS.

«Несмотря на то, что наши продукты обладают встроенной системой безопасности, наличие VPN еще в большей степени усложняет жизнь мошенникам. Ведь весь трафик, который исходит от клиента, надежно шифруется, несмотря на используемое приложение или браузер», – сказала Лариса Фонтейн, занимающая должность главы Google One. Сам VPN-сервис встроен в Google One, поэтому для его активации достаточно нажать лишь одну кнопку и можно быть уверенным, что ваши данные находятся в надежности.

На данный момент самые не верующие могут ознакомиться с документацией, а сторонние разработчики проверить код. Создатели заявляют, что их новый сервис не ведет логов активности клиента, не собирает данные, которые могут раскрыть личность. К таковым можно отнести сетевой трафик, IP-адреса, а также временные отметки и полосу пропускания.