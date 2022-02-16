Главная страница Google обзаведётся виджетами

Главная страница поисковой системы Google во все времена имела минималистичный дизайн, но уже совсем скоро подобное может измениться. Как стало известно зарубежному изданию 9to5Google, компания тестирует домашнюю страницу с виджетами, которые будут размещены в нижней части страницы поисковика.

В правом нижнем углу появится переключатель для скрытия содержимого. Левый нижний угол будет отображать местоположение пользователя, уведомления и предлагать ознакомиться с информацией, которая основана на его интересах и истории деятельности в интернете.

При нажатии на полный экран, виджеты будут отображаться в виде шести карточек: погода, в тренде, акции, местные события и новости по COVID-19. Раскрытие каждого будет происходить при наведении курсора.

Виджеты могут появиться уже сегодня у ограниченного числа пользователей. По всей видимости, Google хочет собрать больше отзывов, чтобы принять окончательное решение по их внедрению на главную страницу.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!