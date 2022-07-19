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Новости

Google выпустила приложение Wallet для хранения карт и проездных

Компания Google представила приложение Wallet. Оно представляет собой кошелёк для хранения банковских карт, проездных билетов, COVID-сертификатов и ряда других документов. Приложение доступно в Google Play, но не в российском магазине.

По сравнению с Google Pay, в Google Wallet нет некоторых функций, например, переводов другим людям.

В будущем Google Wallet должен стать полноценной заменой Google Pay. Несмотря на это, старая версия Pay продолжит работу и будет доступно в некоторых странах.

Google Wallet было анонсировано на мероприятии Google I/O 2022.

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Источник:
Google

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