Google удалила Fortine из Google Play

Проснувшись сегодня утром и зайдя в Google Play, игроманы с удивлением обнаружили тот факт, что популярной «королевской битвы» Fortnite нет в магазине приложений. Увы, но это действительно так, ведь Google была вынуждена заблокировать это приложение. Вслед за этим, представители Epic Games сразу же подали иск в суд на американскую компанию, обвинив ее в монополизации рынка. Сам иск сейчас доступен в интернете, и там более 60 страниц.

А все началось с того, что в Fortnite появилась собственная система оплаты, из-за которой теперь игру невозможно скачать из Google Play. Именно она позволила разработчикам игры обойти комиссию магазина. Это способствовало снижение стоимости внутриигровой валюты. Это выгодно как игрокам, так и создателям игры, которые стали больше получать прибыли. Но это явно пришлось не по вкусу площадкам цифровой дистрибуции, где достаточно высокий процент за комиссии.

Все это мешало создателям «королевской битвы» опубликовать ее в Google Play, но в апреле этого года она все-таки пошли на этот отчаянный шаг. Но переживать за то, что игру невозможно найти в Плей Маркете, ведь она доступна для скачивания с официального сайта, ведь операционная система Android позволяет устанавливать приложения не только из Google Play. Кстати, не так давно Fortnite была удалена с другого магазина приложений – App Store, опять же, за нарушение правил площадки.