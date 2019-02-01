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Новости

Apple удалила Fortnite из App Store. Epic Games подаёт в суд

Сегодня Epic Games запустила свою систему прямой оплаты для Fortnite, которая «минует» системы App Store и Google Play, позволяя обходиться без комиссии. И реакция не заставила себя ждать — игру уже убрали из «яблочного» магазина.

В компании заявили, что Epic Games нарушила правила магазина касательно систем оплаты, потому игру удалили. При этом в корпорации отметили, что готовы вернуть всё на место, если «Эпики» откажутся от своей системы оплаты. Однако проекту не будут предоставлять каких-либо особых привилегий. В ответ Epic Games подала в суд на Apple.

Важно отметить, что ранее с каждой транзакции на платформе iOS компания Apple получала 30% комиссионных. Но теперь «Эпики» перевели все финансовые операции на собственную систему, используемую на ПК и консолях, что позволило уменьшить стоимость внутриигровой валюты.  

Пока что сложно прогнозировать, чем завершится противостояние, ведь у Apple есть проблемы с антимонопольными органами. При этом отметим, что генеральный директор Epic Games Тим Суини уже давно критикует App Store и Google Play за «драконовские» меры и высокие комиссии.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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