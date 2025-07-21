Герои «Фантастической четверки» появятся в Fortnite

26 июля в магазине Fortnite появятся облики персонажей фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» — Человека-факела, Существа, Мистера Фантастика и Женщины-невидимки.
При этом их можно получить уже 23 июля на Кубке «Фантастической четверки» в формате «Королевская битва» для отрядов. Кроме того, в ходе него можно забрать граффити «Время крушить!» и эмодзи «Пламя!»
Все четыре облика героев будут продаваться вместе с особыми тематическими предметами: эмоции, кирки, планеры и другие аксессуары.
Но самой интересной деталью станут уникальные кроссовки Nike, основанные на реальных моделях:
- Мистер Фантастик – Air Max 90s;
- Невидимая леди – Air Force 1s;
- Человек-факел – Air Max 95s;
- Существо – Nike Dunk.
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