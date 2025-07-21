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Герои «Фантастической четверки» появятся в Fortnite

Облики Человека-факела, Существа, Мистера Фантастика и Женщины-невидимки будут доступны с 26 июля.

26 июля в магазине Fortnite появятся облики персонажей фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» — Человека-факела, Существа, Мистера Фантастика и Женщины-невидимки.

При этом их можно получить уже 23 июля на Кубке «Фантастической четверки» в формате «Королевская битва» для отрядов. Кроме того, в ходе него можно забрать граффити «Время крушить!» и эмодзи «Пламя!»

Все четыре облика героев будут продаваться вместе с особыми тематическими предметами: эмоции, кирки, планеры и другие аксессуары.

Но самой интересной деталью станут уникальные кроссовки Nike, основанные на реальных моделях:

  • Мистер Фантастик – Air Max 90s;
  • Невидимая леди – Air Force 1s;
  • Человек-факел – Air Max 95s;
  • Существо – Nike Dunk.

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Источник:
Fortnite
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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