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Новости

В Fortnite на iOS и Android появилась своя системы оплаты

В Fortnite на мобильных платформах Android и iOS изменилась работа системы прямых покупок. Ранее транзакции в ней проходили с комиссией в 30% — эти деньги уходили Google и Apple. Но теперь появилась собственная система оплаты Epic, которая позволяет обходить сервисный сбор.

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Благодаря этому, разработчики снизили цену на игровую валюту на 20% на всех поддерживаемых платформах. Как отмечается, на ПК и консолях цены поменяются автоматически, а на iOS и в Google Play нужно выбрать в качестве оплаты систему Epic. В этом случае она является опциональной функцией, а не заменой других вариантов.

В виде цифр это выглядит так:

  • 1000 В-баксов — 479 рублей (ранее 599 рублей)
  • 2800 В-баксов — 1199 рублей (ранее 1499 рублей)
  • 5000 В-баксов — 1919 рублей (ранее 2399 рублей)
  • 13 500 В-баксов — 4799 рублей (ранее 5999 рублей).

При этом с завтрашнего дня, 14 августа, все цены пересчитают так, чтобы уменьшить их. То есть если купить 1000 В-баксов по старой цене, то разница вернётся на счёт после снижения.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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