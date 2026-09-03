Технологии из iPhone Ultra могут существенно улучшить складные Android-смартфоны
Новости

Технологии из iPhone Ultra могут существенно улучшить складные Android-смартфоны

Apple ещё не представила iPhone Ultra, а его инновациями уже заинтересовались Google, OPPO и vivo.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30
Технологии из iPhone Ultra могут существенно улучшить складные Android-смартфоны

На следующей неделе Apple представит iPhone Ultra, который станет первым смартфон компании со складным экраном. По инсайдерской информации, одной из главных особенностей устройства будет конструкция внутреннего дисплея, призванная практически устранить заметную складку на месте сгиба. Несмотря на то, что смартфон ещё не вышел, его инновациями уже заинтересовались другие производители.

По словам источника, складной iPhone получит две прослойки сверхтонкого стекла UTG, между которыми будет располагаться гибкий дисплей. Такая конструкция позволит изолировать экран от непосредственного контакта с шарниром и равномернее распределять механическую нагрузку при складывании устройства. Это должно повысить долговечность дисплея и уменьшить выраженность складки, которая неминуемо со временем появляется у всех складных экранов. Напомним, «UTG» расшифровывается как «Ultra Thin Glass», это инновационный гибридный сверхтонкий материал, который сочетает гибкость пластика и твёрдость настоящего стекла.

Источник заявляет, что в следующем году Google, OPPO и vivo планируют использовать подобную конструкцию дисплея в своих складных смартфонах. Производством UTG-компонентов для этих компаний, как ожидается, займётся Samsung Display. Таким образом, технология, которую Apple намерена применить в своём первом складном смартфоне, потенциально может получить широкое распространение среди будущих Android-устройств.

Презентация iPhone Ultra состоится 9 сентября вместе с флагманами iPhone 18-й серии и другими продуктами компании.

Обсудить

Главное по теме

Новости macOS Golden Gate намекает на скорый дебют MacBook Ultra с OLED-дисплеем

Apple подготавливает интерфейс операционной системы под новый тип LCD-панелей.
Новости Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe Новости Новый компьютер Mac Studio оказался не таким технологичным как заявляла Apple

Похожие материалы

Chrome Google удалила все продвинутые блокировщики рекламы для браузера Chrome

Пользователям придётся перейти на менее эффективные блокировщики рекламы, либо не обновлять свой браузер.

 Apple Apple добавила три популярные модели MacBook в список устаревших устройств

Рассказываем, что это означает для владельцев этих ноутбуков.

 Apple Ремонт экрана iPhone Ultra будет стоить как новый флагманский смартфон

Замена дисплея обойдётся существенно дороже чем у Samsung Galaxy Z Fold8.

 Apple Какие компьютеры Mac получат чип M6, а какие нет?

Apple ускоряет переход компьютеров на чипы M7.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье Huawei представила новые наушники FreeBuds Neo Huawei выпустила WATCH GT 7 в двух размерах и версию Pro с титановым корпусом Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах Windows 11 начнёт включать защиту, влияющую на игры Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

31 августа · Polaris

Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

Вкусный кофе без лишней возни.
  1. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  2. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  3. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  4. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  5. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
Смотреть все обзоры →