Технологии из iPhone Ultra могут существенно улучшить складные Android-смартфоны

На следующей неделе Apple представит iPhone Ultra, который станет первым смартфон компании со складным экраном. По инсайдерской информации, одной из главных особенностей устройства будет конструкция внутреннего дисплея, призванная практически устранить заметную складку на месте сгиба. Несмотря на то, что смартфон ещё не вышел, его инновациями уже заинтересовались другие производители.

По словам источника, складной iPhone получит две прослойки сверхтонкого стекла UTG, между которыми будет располагаться гибкий дисплей. Такая конструкция позволит изолировать экран от непосредственного контакта с шарниром и равномернее распределять механическую нагрузку при складывании устройства. Это должно повысить долговечность дисплея и уменьшить выраженность складки, которая неминуемо со временем появляется у всех складных экранов. Напомним, «UTG» расшифровывается как «Ultra Thin Glass», это инновационный гибридный сверхтонкий материал, который сочетает гибкость пластика и твёрдость настоящего стекла.

Источник заявляет, что в следующем году Google, OPPO и vivo планируют использовать подобную конструкцию дисплея в своих складных смартфонах. Производством UTG-компонентов для этих компаний, как ожидается, займётся Samsung Display. Таким образом, технология, которую Apple намерена применить в своём первом складном смартфоне, потенциально может получить широкое распространение среди будущих Android-устройств.

Презентация iPhone Ultra состоится 9 сентября вместе с флагманами iPhone 18-й серии и другими продуктами компании.