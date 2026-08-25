Discord не получила повестку Take-Two по утечкам GTA VI

Discord пока не получила повестку Take-Two, связанную с расследованием утечек Grand Theft Auto VI. Директор по маркетингу Discord Райан К. Ригни сообщил, что после вручения компания оценит законность и объём запроса перед ответом.

Повестка Take-Two предусматривает передачу регистрационных e-mail, IP-адресов при регистрации и последнем входе, номеров телефонов, связанных аккаунтов и идентификаторов устройств. Запрос касается всех учётных записей, состоявших в нескольких сообществах Discord, включая Ødyssey.gg, ! Odyssey и DarkViperAU, начиная с 1 июня.

Компания также запросила у Microsoft данные OneDrive, где размещалась часть материалов, и сведения об аккаунтах Xbox, привязанных к Discord. На предоставление информации Discord и Microsoft отведён срок до 4 сентября, однако повестка Take-Two ещё должна быть официально вручена Discord.