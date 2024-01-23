Google Pixel 9 Pro с плоскими гранями, как у iPhone, показали на первых рендерах

Издание MySmartPrice совместно с инсайдером OnLeaks представили первые рендеры флагмана Google Pixel 9 Pro, который может выйти во второй половине 2024 года.

По данным источника, Pixel 9 Pro будет оснащен плоским 6,5-дюймовым экраном, который чуть меньше чем у предшественника, с круглым вырезом для селфи-камеры. Смартфон получит тонкие рамки и плоские грани, как у последних iPhone.

Согласно рендерам, кнопка питания и качелька регулировки громкости будут находиться на правой стороне устройства. Порт USB Type-C, решетка динамика и лоток для SIM-карты – в нижней части Pixel 9 Pro.

Блок камер будет изменен, как и набор сенсоров: помимо основной камеры ожидаются телеобъектив и перископ. Скорее всего, появится поддержка переменной диафрагмы. Габариты предстоящего Google Pixel 9 Pro составят 162,7×76,6×8,5 мм.