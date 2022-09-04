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Новости

Google Pixel 7 Pro показали на видео

Появилось видео распаковки смартфона Google Pixel 7 Pro. Его опубликовал зарубежный магазин электроники Gadgetfull BD.

На видео показана оригинальная упаковка и комплектация, которая идентична Pixel 6: кабель USB-C на USB-C и документация.

Устройство представлено в чёрном цвете. Задняя часть смартфона получила металлическую полоску с камерой, а сам логотип Google разместился по центру корпуса.

По слухам, презентация Google Pixel 7 Pro состоится 6 октября.

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Источник:
The Verge

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