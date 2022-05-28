Google Pixel 7 и 7 Pro получат старые дисплеи

Появились новые подробности о грядущих Google Pixel 7 и 7 Pro. Оказывается, в смартфонах абсолютно не изменятся дисплеи.

Сейчас Google Pixel 6 и 6 Pro поставляются со следующими экранами: 2400 х 1080 пикселей и 90 Гц у базовой версии, и 3120 х 1440 пикселей + 120 Гц у Pro-модели. Производителем панелей выступит Samsung, они уже проходят под каталожными номерами S6E3FC3 и S6E3HC3. Почему Google решила не усовершенствовать параметры хотя бы у базовой версии — остается вопросом.

Сейчас Pixel 7 и 7 Pro известны под кодовыми Cheetah и Panther соответственно. Их официальный анонс состоялся 11 мая. У смартфонов будет новый процессор Tensor 2 и Android 13 из коробки. Продажи на устройства откроются осенью.

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