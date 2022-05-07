Google начала производство среднебюджетных смартфонов Pixel 6a

Google начала серийное производство Pixel 6a сразу в нескольких азиатских странах. Это еще раз подтверждает тот факт, что его анонс состоится совсем скоро.

Смартфон будет относится к категории среднебюджетных. Из утечек известно, что новинка получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей c частотой обновления 90 Гц. Процессором выступит Tensor, объем оперативной памяти составит 6 Гб. Емкость аккумулятора — 4800 мАч + 33-ваттная быстрая зарядка. Основная камера будет двойная, оба датчика по 12 Мп.

По словам инсайдера Мукула Шарма, новинка выйдет не только для рынка США, Европы и Японии. В этот раз устройство появится также и на некоторых азиатских рынках.

По слухам, Google может представить Pixel 6a на ежегодной конференции разработчиков I/O 11 мая, либо 26 мая на отдельном мероприятии.

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