Утечка подтвердила выход Google Pixel 5 и 5a

Только на днях мы писали о смартфоне Google Pixel 4a, который могут показать уже в начале августа. А теперь в сети появились данные о новой модели — Pixel 5a. Данные о нём обнаружились в Android Open Source Project, так что это не слухи. Но подробностей, помимо названия и факта подготовки, там нет.

На текущий момент не уточняется, какие спецификации получит смартфон. Скорее всего, его оснастят среднеуровневым процессором Qualcomm с поддержкой 5G. Также предполагается, что новинка выйдет летом будущего года, как и 4a. Вероятнее всего, его покажут на мероприятии Google I/O в мае 2021 года, если, разумеется, его не отменят, как это произошло в текущем году.

Кроме того, в утечке упоминается Pixel 5, таким образом, компания продолжит поддерживать две линейки: флагманскую и бюджетную. Остаётся надеяться, что цену будут не слишком высокими, а качество повысится. К сожалению, последние модели фирменных Google оказались не слишком хорошими в этом плане.