Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Утечка подтвердила выход Google Pixel 5 и 5a

Только на днях мы писали о смартфоне Google Pixel 4a, который могут показать уже в начале августа. А теперь в сети появились данные о новой модели — Pixel 5a. Данные о нём обнаружились в Android Open Source Project, так что это не слухи. Но подробностей, помимо названия и факта подготовки, там нет.

  • Pixel 5a Aosp

На текущий момент не уточняется, какие спецификации получит смартфон. Скорее всего, его оснастят среднеуровневым процессором Qualcomm с поддержкой 5G. Также предполагается, что новинка выйдет летом будущего года, как и 4a. Вероятнее всего, его покажут на мероприятии Google I/O в мае 2021 года, если, разумеется, его не отменят, как это произошло в текущем году.

Кроме того, в утечке упоминается Pixel 5, таким образом, компания продолжит поддерживать две линейки: флагманскую и бюджетную. Остаётся надеяться, что цену будут не слишком высокими, а качество повысится. К сожалению, последние модели фирменных Google оказались не слишком хорошими в этом плане.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

ByteDance готова продать американский бизнес TikTok

Утечка подтвердила выход Google Pixel 5 и 5a

Трамп может подписать указ о запрете TikTok в США уже сегодня

Подросток из США взломал более 100 учетных записей Twitter

Huawei выпустила смарт-часы Watch 4X с двумя камерами и NFC

Первый процессор Apple для ноутбуков называется A14X

Президент России подписал закон запрещающий платежи в криптовалюте

Apple запатентовала новый способ управления смартфоном

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить