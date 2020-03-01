Появились новые подробности о Google Pixel 5 и 5 XL
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Новости

Появились новые подробности о Google Pixel 5 и 5 XL

По предварительным данным, в мае этого года компания Google намерена представить модель Pixel 4a. А вот что касается модели Pixel 4a XL, то информации о ней нет никакой. Более того, в сети не раз публиковалась информация, что производитель откажется от старшей модели. Если же говорить о следующем поколении устройств, то Pixel 5 и Pixel 5 XL можно ожидать во втором полугодии, что и подтверждают новые утечки.

Они же нам намекают и на то, что новые устройства этой линейки будут сильно отличаться от предыдущего поколения. Причем дело даже не в дизайне или каких-то внедрениях новых технологий. Дело в том, что будущие смартфоны нельзя будет назвать полноценными флагманами, ведь они не получат топовую платформу для работы.

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Свет на это пролило приложение Coogle Camera 7.4, где разработчики, исследовавши код выяснили, что под кодовым названием Bramble скрывается Pixel 5, а под Redfin – Pixel 5 XL. Довольно неожиданно, ведь данные об этих девайсах появлялись ранее и тогда говорилось о работе на платформе Snapdragon 765G. Стоит заметить, что на тот момент речь шла о Pixel 4a XL и версии для разработчиков.

Естественно, что верить на слово этой информации не стоит, но всем уже интересно, как именно производитель будет позиционировать свои новые продукты. Главное – это стоимость новинок. Если это все правда, то не исключается возможность выхода уже этой осенью новых моделей устройств. Не исключено, что компания покажет сразу четыре смартфона.

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