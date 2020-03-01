Появились новые подробности о Google Pixel 5 и 5 XL

По предварительным данным, в мае этого года компания Google намерена представить модель Pixel 4a. А вот что касается модели Pixel 4a XL, то информации о ней нет никакой. Более того, в сети не раз публиковалась информация, что производитель откажется от старшей модели. Если же говорить о следующем поколении устройств, то Pixel 5 и Pixel 5 XL можно ожидать во втором полугодии, что и подтверждают новые утечки.

Они же нам намекают и на то, что новые устройства этой линейки будут сильно отличаться от предыдущего поколения. Причем дело даже не в дизайне или каких-то внедрениях новых технологий. Дело в том, что будущие смартфоны нельзя будет назвать полноценными флагманами, ведь они не получат топовую платформу для работы.

Свет на это пролило приложение Coogle Camera 7.4, где разработчики, исследовавши код выяснили, что под кодовым названием Bramble скрывается Pixel 5, а под Redfin – Pixel 5 XL. Довольно неожиданно, ведь данные об этих девайсах появлялись ранее и тогда говорилось о работе на платформе Snapdragon 765G. Стоит заметить, что на тот момент речь шла о Pixel 4a XL и версии для разработчиков.

Естественно, что верить на слово этой информации не стоит, но всем уже интересно, как именно производитель будет позиционировать свои новые продукты. Главное – это стоимость новинок. Если это все правда, то не исключается возможность выхода уже этой осенью новых моделей устройств. Не исключено, что компания покажет сразу четыре смартфона.