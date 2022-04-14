Google отменяет подписку на хранилище One пользователям из России

Компания Google начала отменять подписку Google One у пользователей из России. Соответствующее уведомление подписчики начали получать на свою почту.

С 10 марта 2022 года в Google Play стало невозможно осуществлять покупки. Поэтому многие пользователи не смогли оформить или продлить подписку Google One. Но оставался один вариант в виде её покупки через приложение Google One на iOS. Оплатить можно было через счёт мобильного телефона.

Какая-либо возможность покупки теперь исчезнет. Пользователи из России начали получать письма от Google One об её отмене. В них говорится, что Google не может обработать платеж. Аналогичные письма получили пользователи из Беларуси.

Подписка Google One позволяет увеличить хранилище «Google Фото», «Почты Gmail» и «Google Диск» на 100 ГБ. Теперь пользователям доступен только базовый вариант в виде 15 ГБ.

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