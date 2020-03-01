Google и Adidas выпустили умные стельки

Постепенно гиганты IT-индустрии вливаются в большой спорт. Так, недавно были замечены в сотрудничестве Google и Adidas. А на днях это предположение подтвердилось сливом информации о необычном устройстве – стельках, которые способны превратить любую обувь в «умную».
По своей сути, устройство, над которым работали представители Adidas совместно с Google и издатели игр в лице EA Sports, капсула, которая и делает всю основную работу. Это так называемый мини-компьютер, который анализирует всю информацию, которая поступает через датчики.
В основном этот девайс предназначен для футболистов и людей, которые не прочь погонять мяч. Следить можно за такими показателями, как скорость бега и количество ударов по мячу, а также качество ударов. Вся информация передается на смартфон с помощью технологии Bluetooth.
Но и это не самое главное. Вашу статистику можно загрузить в приложение FIFA Mobile, что даст дополнительные бонусы, а это в свою очередь приведет к развитию вашей виртуальной команды. Стоит сказать, что устройство еще не показано официально, но есть небольшое видео, которое демонстрирует его работу. Официальное представление умных стелек состоится 10 марта. Ценник остается неизвестен.
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