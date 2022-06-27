Google закрывает мессенджер Hangouts

Компания Google приняла решение о закрытии фирменного мессенджера Hangouts. Произойдёт это в ноябре 2022 года.

Сейчас активные пользователи Hangouts начали получать уведомления с предложением перейти с Hangouts на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения.

Если пользователь по каким-то причинам забудет самостоятельно перейти на Google Chat, то компания автоматически переведёт его. Все чаты и контакты с Hangouts будут перенесены. В качестве инструмента для самостоятельно переноса Google рекомендует Google Takeout.

Мессенджер Hangouts увидел свет в 2013 году. Чуть позже его выделили в отдельное приложение Google+ Hangouts.

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