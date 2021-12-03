Google готовит свои умные часы Rohan

В 2022 году компания Google намеревается выйти на рынок умных часов. По данным зарубежных СМИ, поисковый гигант намерен конкурировать с Apple Watch.

Как отмечается, в начале 2021 года была закрыта сделка по приобретению Fitbit, что позволит больше инвестировать в WearOS, а также вывести на рынок носимые устройства Made by Google. И потому в будущем году ожидается появление первых умных часов от поискового гиганта.

Новинка проходит под кодовым названием Rohan, ими занимается команда аппаратного подразделения Google Pixel, отдельно от Fitbit. Релизная же версия может получить название Pixel Watch.

При этом часы будут позиционироваться, как и смартфоны Pixel для экосистемы Android. То есть, они должны будут показать преимущества ПО Google при использовании подходящего оборудования, только в данном случае будет использоваться WearOS, а сами часы окажутся дороже. А ещё компания планирует интегрировать функции Fitbit в WearOS — проект называется Nightlight.

Новинка позволит отслеживать физическую активность, в том числе подсчёт количества шагов, мониторинг пульса и так далее. При этом ожидается, новая версия WearOS — WearOS 3, появится только в конце будущего года и только на трёх моделях часов. Что касается даты выхода Pixel Watch, то точных сроков пока не называют.