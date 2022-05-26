Google замедляет работу YouTube в России

Компания Google приступила к отключению серверов Google Global Cache в России. Они позволяют ускорять загрузку сервисов поискового гиганта – в первую очередь видео с YouTube.

Локальные хранилища с данными размещаются по всей стране, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети. Когда появляется новое видео на YouTube оно копируется в региональные Google Global Cache и уже оттуда локально раздаётся.

Таким образом, если отключение произойдёт полностью, то снизится скорость не только YouTube, но и остальных сервисов Google, а это почта, документы, облако и т.д.

Пока отключение дошло не до всех провайдеров. Представитель «Ростелеком» заявил, что пока не наблюдается отключения от серверов Google Global Cache, аналогичную позицию отметили в МТС и Мегафон.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!