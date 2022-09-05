Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Google Chrome получил обновление для закрытия серьёзной уязвимости

Компания Google выпустила обновление браузера Google Chrome для Windows, Mac и Linux. Оно закрывает серьёзную уязвимость.

В Google отмечают, что им удалось устранить эксплойт CVE-2022-3075, который активно используют хакеры для получения доступа к ПК жерты, но каких-либо подробностей нет. Также уточняется, что он связан с «Недостаточной проверкой данных» в Mojo, коллекции библиотек, используемых движком Chromium на котором построен браузер Google Chrome.

Пользователям Chrome необходимо иметь активное подключение к сети и перезапустить браузер, чтобы активировалось автоматическое обновление до версии 105.0.5195.102. Также можно обновиться вручную, достаточно зайти в Настройки > О браузере Chrome.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Google
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии