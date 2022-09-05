Google Chrome получил обновление для закрытия серьёзной уязвимости

Компания Google выпустила обновление браузера Google Chrome для Windows, Mac и Linux. Оно закрывает серьёзную уязвимость.

В Google отмечают, что им удалось устранить эксплойт CVE-2022-3075, который активно используют хакеры для получения доступа к ПК жерты, но каких-либо подробностей нет. Также уточняется, что он связан с «Недостаточной проверкой данных» в Mojo, коллекции библиотек, используемых движком Chromium на котором построен браузер Google Chrome.

Пользователям Chrome необходимо иметь активное подключение к сети и перезапустить браузер, чтобы активировалось автоматическое обновление до версии 105.0.5195.102. Также можно обновиться вручную, достаточно зайти в Настройки > О браузере Chrome.

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