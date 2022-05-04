Google Chrome научили самостоятельно менять украденные пароли

Мобильный браузер Chrome для ОС Android обзавёлся функцией автоматической смены украденных паролей на новые. Для этого пользователю нужно нажать только одну кнопку.

Разработчики Google Chrome научили мобильный браузер проводить самостоятельную проверку на утечку паролей и автоматически заменять их на новые, которые будут одобрены пользователем.

Функция реализована через технологию Google Duplex, которая есть в Google Ассистент с 2018 года. По схожему сценарию ассистент обнаруживает утечку паролей и предлагает его замену. Появится ли такая функция во всех версиях Google Chrome пока неизвестно.

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